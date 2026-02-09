München (ots) -Mother Mary (Anne Hathaway) ist ein Megastar - auf der Bühne eine glamouröse und unvergleichliche Erscheinung, doch hinter den Kulissen erschöpft und einsam. Überwältigt von ihrem mit Spannung erwarteten Bühnen-Comeback sucht sie Zuflucht bei ihrer einstigen Freundin und Weggefährtin Sam (Michaela Coel), einer Modedesignerin, die den ikonischen Stil von Mother Mary zu Beginn ihrer Karriere geprägt hat. Beide Frauen haben sich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen und der Bruch ihrer Freundschaft sitzt tief. In ihrer persönlichen Krise bittet Mary Sam um Hilfe: Sie soll ein Outfit für ihr bevorstehendes Comeback designen. Während das neue Kostüm entsteht, kommen alte Konflikte ans Licht, lange Verschwiegenes wird offenbart und tief verborgene Wunden treten wieder an die Oberfläche. Während die Grenzen zwischen Gegenwart und schmerzlichen Erinnerungen verschwimmen, begeben sich die beiden Frauen auf eine emotionale Reise mit ungewissem Ausgang.Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway ("Der Teufel trägt Prada", "Interstellar") und Emmy-Gewinnerin Michaela Coel ("Black Panther: Wakanda Forever, "I May Destroy You") brillieren in diesem mitreißenden, intensiven Pop-Drama in den Hauptrollen. Ausnahmeregisseur David Lowery ("A Ghost Story", "The Green Knight") zeichnet für Drehbuch und Regie verantwortlich.In weiteren Rollen sind u. a. Hunter Schafer ("Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes"), Supermodel Kaia Gerber ("American Horror Story"), Sian Clifford ("The Ballad of Wallis Island") sowie Sängerin FKA Twigs ("The Crow") zu sehen, die gemeinsam mit Charlie XCX und Jack Antonoff die Original-Songs zum Soundtrack geliefert hat.MOTHER MARY ist eine Produktion von A24 und augenschein Filmproduktion. Der Film wird gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW.Pressekontakt:Print/Radio/TV/Onlinepublic insightAndrea Klasterer, Evelyn Tapavicza, Tobias FagetTel.: 089 / 78 79 799 - 0Mail: aklasterer@publicinsight.de, etapavicza@publicinsight.de, tfaget@publicinsight.deOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6212871