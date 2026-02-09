APA ots news: Nationalbank: Wolf Heinrich Reuter übernimmt Hauptabteilung Volkswirtschaft

Wien (APA-ots) - Mit 1. Februar 2026 hat Wolf Heinrich Reuter die Leitung der

Hauptabteilung Volkswirtschaft der Oesterreichischen Nationalbank ( OeNB) übernommen.



Wolf Heinrich Reuter studierte und promovierte an der Wirtschaftsuniversität Wien und war anschließend unter anderem in der OeNB tätig. 2016 wechselte er zum Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und wirkte dort ab 2018 als Generalsekretär. 2022 trat er als Leiter der Grundsatzabteilung (Chefvolkswirt) in das deutsche Bundesministerium der Finanzen ein und war dort zuletzt als Staatssekretär für wirtschafts- und finanzpolitische Fragen sowie den Bundeshaushalt verantwortlich .



"Mit Wolf Heinrich Reuter gewinnt die OeNB einen international erfahrenen und über die Landesgrenzen hinaus profilierten Ökonomen. Seine langjährige Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaftspolitik wird die ökonomische Expertise und die wirtschaftspolitische Rolle der Nationalbank weiter stärken", erklärte Gouverneur Martin Kocher.



" Die europäische und österreichische Volkswirtschaft steht vor tiefgreifenden Veränderungen, die Geld- und Wirtschaftspolitik gleichermaßen vor neue Aufgaben stellen werden. Gerade in diesem Umfeld verbindet die OeNB ökonomische Kompetenz mit

wirtschaftspolitischer Relevanz - und diese Verbindung möchte ich weiter stärken. Dafür ist es entscheidend, die Expertise und Forschung der Notenbank strategisch einzusetzen und weiter zu vertiefen", so Wolf Heinrich Reuter, der als Chefökonom der OeNB künftig die volkswirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Agenden der Nationalbank im Ressort des Gouverneurs verantworten wird.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0032 2026-02-09/10:05

