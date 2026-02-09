Der Preisanstieg für Wohnimmobilien hat zum Jahresende 2025 nachgelassen. Dies zeigt ein Update des GREIX-Kaufpreisindex. Die Preise für Eigentumswohnungen sind leicht gesunken, während die Preise für Einfamilienhäuser nur moderat zugelegt haben. Für das vierte Quartal 2025 liegt eine Auswertung des German Real Estate Index (GREIX) vor, einem Gemeinschaftsprojekt der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte und dem Kiel Institut für Weltwirtschaft. Hierfür werden die Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
