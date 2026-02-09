DAX Prognose für Montag, 09.02.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.504 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels setzte der Index zunächst zurück und nahm Schwung aufwärtszulaufen. Es ging im Zuge dieser Bewegung zunächst über die 24.600 Punkte-Marke, über der sich der DAX am Mittag festsetzen konnte. Nach einer längeren Konsolidierung ging es am Nachmittag einen Stock aufwärts. Die Bullen konnten einen Xetra Schluss über der 24.700 Punkte-Marke formatieren und damit einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich zogen die Notierungen weiter moderat an. Der Index ging bei 24.781 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell klar bullisch gestartet: Der Index notiert vorbörslich bei 24.827 Punkten und damit über wichtigen Durchschnittslinien - das spricht kurzfristig für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Technisches Bild unterstützt weitere Kursanstiege: Solange der DAX sich über 24.780/24.745 Punkten (SMA-Bereich) hält, bleiben Ziele Richtung 25.110 bis 25.299 Punkte (GAP) realistisch.

Basisszenario: seitwärts bis aufwärts mit Vorteil für Bullen: Die erwartete Tagesrange liegt bei 24.614 bis 25.101 Punkten, mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 - bullisch gegenüber 40 - bärisch.

Der DAX ist am Freitagmorgen bei 24.504 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels kam es zunächst zu einem Rücksetzer, bevor der Index wieder deutlich nach oben drehte. Im Verlauf des Vormittags wurde die Marke von 24.600 Punkten überschritten, oberhalb derer sich der DAX zur Mittagszeit stabilisieren konnte.

Nach einer längeren Konsolidierungsphase setzte am Nachmittag ein erneuter Aufwärtsimpuls ein. Die Bullen konnten einen Xetra-Schlusskurs über 24.700 Punkten durchsetzen und damit einen klaren Tagesgewinn sichern. Nachbörslich zogen die Notierungen moderat an - der Index beendete den Handel bei 24.781 Punkten.

Am Freitag notierten per Xetra-Schluss 25 Aktien im Plus, während 15 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Angeführt wurde die Gewinnerliste von Siemens Energy (+2,91 %), gefolgt von Siemens (+2,40 %) und Infineon (+2,14 %). Das Schlusslicht bildeten Siemens Healthineers (-2,26 %), BASF (-1,30 %) und Zalando (-1,29 %).

Marktdaten im Überblick (06.02.2026)

Tageshoch: 24.793 Punkte

Tagestief: 24.399 Punkte

Xetra-Schluss: 24.720 Punkte

Tagesschluss: 24.781 Punkte

Range: 394 Punkte...

