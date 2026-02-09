Straßburg/Berlin (ots) -Vorschau:Plenartagung vom 9. bis 12. FebruarDas Europäische Parlament tagt vom 9. bis 12. Februar im Plenum in Straßburg. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die unten folgenden Themen.Die laufend aktualisierte Tagesordnung finden Sie unter diesem Link (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-10-2026-02-09-SYN_DE.html). Die Plenartagung können Sie im Livestreamim Originalton oder mit Simultanverdolmetschung verfolgen.Europäische Verteidigung: Am Dienstag wird das Parlament über Maßnahmen zur Stärkung der europäischen Verteidigung angesichts des zunehmend instabilen internationalen Umfelds beraten. Am Mittwoch stimmen die Abgeordneten über einen Bericht ab, in dem ihre Pläne zur Stärkung der gemeinsamen Anstrengungen im Bereich Sicherheit und Verteidigung zwischen der EU und wichtigen bilateralen Partnern dargelegt werden. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-02-09/1/auf-dem-weg-zu-einer-europaischen-verteidigungsunion).Debatte: Di., 10.02., nach 09:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260210-0900-PLENARY).Abstimmung: Mi., 11.02., 12:00-13:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260211-0900-PLENARY).Wettbewerbsfähigkeit der EU/Empfehlungen des Draghi-Berichts: Am Mittwochvormittag werden die Abgeordneten, der Rat und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die dringend erforderlichen Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der EU, zur Vertiefung des Binnenmarkts und zur Senkung der Lebenshaltungskosten beraten. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-02-09/0/wettbewerbsfahigkeit-und-steigende-lebenshaltungskosten).Debatte: Mi., 11.02., 09:00-11:50 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260211-0900-PLENARY).Asyl: Am Dienstag werden die Abgeordneten voraussichtlich die erste EU-Liste sicherer Herkunftsländer für Asylbewerber sowie neue Regeln dafür verabschieden, wann ein Nicht-EU-Land als sicher gelten kann. Vor der Abstimmung findet eine kurze Debatte statt. Im Anschluss an die Abstimmung wird eine Pressekonferenz abgehalten. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-02-09/2/asylrecht-abstimmung-uber-sichere-herkunftslander-und-drittstaaten).Abstimmung: Di., 10.02., 12:30-13:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260210-0900-PLENARY).Pressekonferenz: Di., 10.02., 14:00-14:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/press-conference-by-alessandro-ciriani-ecr-it-and-lena-dupont-epp-de-rapporteurs-on-safe-countries-o_20260210-1400-SPECIAL-PRESSER).EU-Klimaziel für 2040: Am Dienstag werden die Abgeordneten über ein Ziel zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 90 % bis 2040 gegenüber dem Stand von 1990 entscheiden, um bis 2050 eine klimaneutrale EU zu erreichen. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-02-09/4/eu-klimagesetz-reduzierung-der-emissionen-um-90-bis-2040).Abstimmung: Di., 10.02., 12:00-13:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260210-0900-PLENARY).EU-Mercosur-Schutzklauseln: Am Dienstag sollen die Abgeordneten einen Schutzmechanismus verabschieden, der verhindern soll, dass Importe aus den Mercosur-Ländern (Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay) dem europäischen Agrarsektor schaden. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-02-09/3/mercosur-finale-abstimmung-zum-bilateralen-schutz-fur-agrarerzeugnisse).Abstimmung: Di., 10.02., 12:00-13:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260210-0900-PLENARY).Extreme Wetterereignisse: Am Dienstagvormittag wird das Parlament über die Notwendigkeit diskutieren, die Vorsorge-, Vorbereitungs- und Solidaritätsmechanismen der EU nach den jüngsten extremen Wetterereignissen in Südeuropa zu verstärken. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/plenary-news/2026-02-09/5/extreme-weather-events-enhancing-the-eu-s-response).Debatte: Di., 10.02., ab 09:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260210-0900-PLENARY).Unterstützung der Weinproduzenten und Schutz der Landwirte: Nach einer Debatte am Montag werden die Abgeordneten am Dienstag über neue Vorschriften zur Unterstützung der Weinproduzenten abstimmen. Am Donnerstag werden sie über Maßnahmen zum Schutz der Landwirte vor unlauteren Handelspraktiken debattieren und abstimmen. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/plenary-news/2026-02-09/7/supporting-wine-producers-and-protecting-farmers).Debatte Weinpaket: Mo., 09.02., ab 17:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260209-0900-PLENARY).Abstimmung Weinpaket: Di., 10.02., 12:30-13:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260210-0900-PLENARY).Debatte unlautere Handelspraktiken: Do., 12.02., nach 09:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260212-0900-PLENARY).Abstimmung unlautere Handelspraktiken: Do., 12.02., 12:00-14:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260212-0900-PLENARY).Europäische Zentralbank/Christine Lagarde: Am Montag werden die Abgeordneten mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, über die Aktivitäten und Prioritäten der EZB diskutieren. Am Dienstag werden sie über einen Bericht abstimmen. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/plenary-news/2026-02-09/6/christine-lagarde-to-join-plenary-debate-on-european-central-bank-activities).Debatte: Mo., 09.02., nach 17:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260209-0900-PLENARY).Abstimmung: Di., 10.02., 12:30-13:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260210-0900-PLENARY).Annalena Baerbock, Präsidentin der UN-Generalversammlung, wird am Dienstagmittag in einer feierlichen Sitzung vor den Abgeordneten sprechen. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/plenary-news/2026-02-09/14/president-of-the-un-general-assembly-to-address-parliament).Feierliche Sitzung: Di., 10.02., 12:00-12:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20260210-0900-PLENARY).Terminkalender der Präsidentin: Am Dienstag empfängt Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen, Annalena Baerbock, kurz vor deren Rede im Plenum. Außerdem trifft Präsidentin Metsola den französischen Minister für Europa und auswärtige Angelegenheiten Jean-Noël Barrot. Am Donnerstag nimmt sie in Belgien an der informellen Klausurtagung der EU-Staats- und Regierungschefs teil. Am Freitag empfängt sie zunächst Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Rym Ali, Präsidentin der Anna-Lindh-Stiftung, und reist dann nach München, um ebenfalls am Samstag an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen.Ausschüsse:Wohnraumkrise in der EU: Die Abgeordneten des Sonderausschusses zur Wohnraumkrise in der Europäischen Union werden ihren Abschlussbericht mit Vorschlägen zur Förderung von angemessenem, nachhaltigem und bezahlbarem Wohnraum verabschieden.Annahme des Abschlussberichts im Ausschuss: Mo., 09.02., 19:00-20:15 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/special-committee-on-housing-crisis-in-european-union-extraordinary-meeting_20260209-1900-COMMITTEE-HOUS).Medienseminar (s. u.): Di., 10.02., 17:00-18:20 Uhr, Europäisches Parlament in Straßburg, Raum DE MADARIAGA S 5, und online über die Plattform Interactio (https://ep.interactio.eu/zud2-j22-zidl-pzy).Medientermine:Medienseminar zur Wohnraumkrise in der EUDi., 10.02., 17:00-18:20 UhrEuropäisches Parlament in Straßburg, Raum DE MADARIAGA S 5, und online über die Plattform Interactio (https://ep.interactio.eu/zud2-j22-zidl-pzy).Anmeldung: presse-berlin@ep.europa.euDer Sonderausschuss des Europäischen Parlaments zur Wohnraumkrise in der EU (https://www.europarl.europa.eu/committees/de/hous/home/highlights) legt seinen Abschlussbericht mit Maßnahmen für die Europäische Kommission vor. Im Seminar sprechen die Ausschussvorsitzende Irene Tinagli (https://www.europarl.europa.eu/meps/de/197591/IRENE_TINAGLI/home) (IT, S&D) und der federführende Berichterstatter Borja Giménez Larraz (https://www.europarl.europa.eu/meps/de/125204/BORJA_GIMENEZ+LARRAZ/home) (ES, EVP) über die zentralen Punkte.Über den Abschlussbericht wird am Vortag, dem 09.02., in einer außerordentlichen Sitzung in Straßburg abgestimmt (s. o.). Voraussichtlich im März wird das ganze Parlament im Plenum über den Bericht abstimmen. Entwurf des Abschlussberichts hier verfügbar (PDF). (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/HOUS-PR-772037_EN.pdf)Last-Minute-Briefing zur PlenartagungDer Sprecherdienst des Parlaments präsentiert die Themen der Plenartagung.Mo., 09.02., 16:30-17:00 Uhr, Daphne-Caruana-Galizia-Pressekonferenzraum: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/last-minute-session-briefing_20260209-1630-SPECIAL-PRESSER).Laufend aktualisierte Liste aller Livestreams, inklusive weiterer Pressekonferenzen, sobald diese festgelegt wurden.Weitere Informationen:Die Woche im Überblick (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda)Aktuelle Pressemitteilungen (https://www.europarl.europa.eu/news/de)Tagesordnung (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-10-2026-02-09-SYN_DE.html)Webstreams im Überblick (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming)Pressekontakt:Philipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)171 801 8603philipp.bauer@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)171 388 47 75thilo.kunzemann@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/6212915