Stuttgart (ots) -Diese Rankings werden stets voller Spannung erwartet: Welche Camping- und Stellplätze schaffen es in diesem Jahr auf die ersten Plätze?Stellplätze sind unentbehrliche Übernachtungsmöglichkeiten für Wohnmobilfahrer, und jedes Jahr wählen die Leserinnen und Leser von promobil, Europas größtem Reisemobil-Magazin, ihre Favoriten in ganz Deutschland. Sie würdigen damit die Qualität und besondere Serviceangebote der Betreiber. Nominiert sind bei der Leserwahl nur solche Plätze, die entweder im vergangenen Jahr gut abgeschnitten haben und/oder von den Nutzern der promobil-App "Stellplatz-Radar" mit mindestens 4,5 von 5 Sternen bewertet wurden. Insgesamt sind in der App rund 15.000 Reisemobil-Stellplätze gelistet."Die Stellplatz-Infrastruktur für Wohnmobilisten in Deutschland ist vielfältig, aber der Ausbau hält mit dem steigenden Bedarf nicht Schritt", sagt Dominic Vierneisel, Chefredakteur von promobil. "Mit unserer Auszeichnung möchten wir das besondere und keineswegs selbstverständliche Engagement der Stellplatz-Betreiber für ihre Kunden belohnen, und gleichzeitig andere Betreiber anregen, indem sie ihnen zeigt, welches die Erfolgsrezepte der Benchmark-Stellplätze sind."Bei der Preisverleihung auf der Messe Reisen & Caravaning in Hamburg wurden neben den Top-Stellplätzen auch die besten Campingplätze Deutschlands und Europas gekürt. Die von der Redaktion des Magazins CARAVANING verliehene Auszeichnung fußt auf einem ausgefeilten Bewertungssystem. Es berücksichtigt nur vom ADAC als "Superplätze" ausgezeichnete Campingplätze und zudem Gästebewertungen von ACSI, Zoover, Camping.info, Pincamp, Google und dem ADAC-Campingführer. "Unsere jährlich aktualisierte Bestenliste ist also kein Jury-Urteil, sondern basiert auf einer breiten Datenbasis aus echten Camper-Bewertungen", erklärt Ingo Wagner, Chefredakteur von CARAVANING. "So entsteht ein einzigartiges Ranking, das Qualität und Kundenzufriedenheit objektiv abbildet."Die Top 3 der besten Campingplätze in den Reiseländern Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Niederlande Kroatien und Spanien sowie die Gesamtsieger Europas stehen auf der Homepage www.motorpresse.de zum Download bereit - ebenso wie die Sieger der Leserwahl zum Stellplatz des Jahres sowie des Sonderpreises der Fachjury. Alle Ergebnisse bis jeweils Platz 10 werden zudem in Kürze online auf www.promobil.de veröffentlicht.Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, Runner's World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.