Montag, 09.02.2026
Goldman sieht 15.000 USD bei Kupfer - dieser Explorer ist noch völlig unbekannt
onemarkets Blog
09.02.2026 10:33 Uhr
DAX startet mit Aufwärtsbewegung in die Woche

Der DAX zeigt zum Wochenbeginn eine moderate Aufwärtsbewegung. Auch die internationalen Leitindizes tendieren überwiegend leicht im Plus: Der Dow Jones und der S&P 500 starten etwas fester, während der Nasdaq 100 geringfügig nachgibt. Der Nikkei notiert ebenfalls höher.

Makroökonomischer Überblick
Im Tagesverlauf richten sich die Blicke der Investoren besonders auf Auftritte der EZB. Sowohl EZB-Chefvolkswirt Philip Lane als auch Präsidentin Christine Lagarde stehen mit Reden auf der Agenda und könnten Hinweise zur geldpolitischen Haltung geben. Parallel dazu werden in den USA neue Daten zu den Inflationserwartungen veröffentlicht, die für die weiteren Zinsentscheidungen der Federal Reserve zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Meistgehandelte Aktien
Rheinmetall zeigt sich fester. Der Titel profitiert weiter von den Spannungen im Nahen Osten und einer nachlassenden Verkaufswelle im Rüstungssektor. Renk legt im frühen Handel kräftiger zu. Rückenwind kommt von der Einschätzung, dass die langfristige Nachfrage im Verteidigungsbereich hoch bleibt und das Unternehmen solide aufgestellt ist.
Novo Nordisk startet ebenfalls deutlich stärker in die Woche. Der Kurs reagiert auf den überraschenden Rückzug einer billigeren GLP-1-Nachahmerversion des Telemedizinanbieters Hims & Hers, nachdem die FDA ein strengeres Vorgehen gegen nicht genehmigte Semaglutid-Produkte signalisiert hatte. Die Entscheidung nimmt kurzfristig Preisdruck vom Markt und stärkt die Position der Originalpräparate.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX Bull UG5B1R 23,04 22615,342166 Punkte 10,98 Open End
DAX Bull UG4ZB8 37,66 21169,160381 Punkte 6,69 Open End
Nvidia Corp. Bear UG8KWS 3,15 222,478403 USD 5,02 Open End
DAX Bear UN2H3D 1,79 25065,747031 Punkte 111,82 Open End
Gold Bull UN4BJ8 17,13 4830,00 USD 28,2 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.02.2026; 09:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Rheinmetall AG Call UG2DWH 32,59 1400,00 EUR 3,71 17.06.2026
Deutsche Telekom AG Call UG1ZEX 0,18 39,00 EUR 12,61 17.06.2026
Allianz SE Call UG9C83 1,15 425,00 EUR 9,57 16.12.2026
Gold Call UN0U7Y 21,49 5000,00 USD 11,07 20.03.2026
Alibaba Group Ltd. Call UN3J6M 0,15 220,00 USD 10,3 15.04.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.02.2026; 09:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Newmont Corp. Long UN377D 8,71 86,554074 USD 4 Open End
DAX Long UG6P3G 1,66 23083,190565 Punkte 15 Open End
Microsoft Corp. Long HD2QR8 2,54 301,07788 USD 4 Open End
Novo Nordisk A/S Long UG1ZDR 0,61 31,785269 USD 3 Open End
Stellantis N.V. Long HC2QJA 1,32 3,058003 EUR 2 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.02.2026; 09:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

