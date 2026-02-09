Frankfurt am Main (ots) -"Nachrichten verstehen, Fakten checken, Wahrheit entdecken" ist das Motto von SchuleFürPressefreiheit vom 4. bis 8. Mai. In der Aktionswoche können hessische Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse ihr Medienwissen erweitern.Der Anlass für SchuleFürPressefreiheit ist der Internationale Tag der Pressefreiheit am 3. Mai. Medienprofis diskutieren mit Lerngruppen etwa über aktuelle Themen wie Presse- und Meinungsfreiheit, Film- und Bildmanipulation, Fake News und Gefahren im Netz. Interessierte Lehrkräfte können ihre Schulklassen noch bis zum 6. März hierfür anmelden.Schülerinnen und Schüler in Hessen können mit Medienprofis etwa aus Redaktion, Produktion oder dem Bereich Medienbildung in Workshops und Werkstattgesprächen über Medienthemen diskutieren, Fragen stellen und ihre Medienkompetenzen ausbauen.Schülerinnen und Schüler treffen sich online und in Präsenz mit MedienprofisVom 4. bis 8. Mai sind während der Unterrichtszeit Workshops und Werkstattgespräche entweder online oder in Präsenz in der Schule beziehungsweise in einem Medienhaus geplant. Sie haben jeweils einen Umfang zwischen einer Schulstunde und einem gesamten Schultag. Interessierte Lehrerinnen und Lehrer gelangen über die Plattform eveeno zum kostenfreien Angebot mit allen Terminen, der Dauer, den Orten und der Anmeldung.Beteiligt sind das Deutsche Filminstitut & Filmmuseum (DFF), die FFH MEDIENGRUPPE, die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, der Hanauer Anzeiger, die Hersfelder Zeitung, die Hessische/Niedersächsische Allgemeine, die Hessische Landeszentrale für politische Bildung, Journalismus macht Schule e.V., die Medienanstalt Hessen mit ihren Medienbildungszentren Nord und Süd, die Mediengruppe der Offenbach-Post, das Museum für Kommunikation zusammen mit UseTheNews und der Hessische Rundfunk.Das Hessische Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen sowie die Hessische Lehrkräfteakademie unterstützen die Aktionstage SchuleFürPressefreiheit. Die Veranstaltungsreihe findet zum sechsten Mal in Hessen statt.Zur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentSebastian HüblTelefon: 069 155 3789E-Mail: sebastian.huebl@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6212923