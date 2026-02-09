Mit einem Jahr Verspätung will der chinesische Hersteller BYD in Deutschland dieses Jahr die Marke von 50.000 Neuzulassungen knacken. Das wären mehr als doppelt soviel wie die 23.306 Einheiten in 2025. Zuletzt waren bereits 40 Prozent der Neuwagen Plug-in-Hybride. Im Gespräch mit dem "Handelsblatt" sagte BYD-Deutschlandchef Lars Bialkowski: "Wir wollen das erreichen, was wir uns schon im vergangenen Jahr vorgenommen haben und die Marke von 50.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
