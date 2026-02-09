© Foto: Richard Drew/AP/dpaAnthropic erweitert seinen Chatbot "Claude" und es riecht prompt nach Ärger am Markt. Software rutscht, Shorts schießen hoch. Doch der eigentliche Sprengsatz liegt abseits der Börse:Software- und Datendienstleister stehen weiter unter Druck. Auslöser ist neuer Ärger rund um Anthropic. Das Unternehmen hat für seinen KI-Agenten Claude ein neues Plug-in vorgestellt, das Aufgaben in Recht, Vertrieb, Datenanalyse und Marketing automatisieren soll. Das schürt am Markt erneut die Sorge, dass Künstliche Intelligenz klassische Software-Dienstleistungen schneller verdrängt als viele Investoren bislang eingepreist hatten, berichtet CNBC. Anleger fürchten, dass Kunden bei einem Sprung in der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE