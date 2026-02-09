Ein etabliertes Schwergewicht steht vor einer entscheidenden Phase. Der Investitionshöhepunkt im Netzausbau liegt hinter dem Konzern, die Infrastruktur ist weitgehend ausgebaut. Damit entsteht Raum für steigende freie Cashflows, höhere Margen und verlässlichere Ausschüttungen. Gleichzeitig gewinnt das Ergebniswachstum spürbar an Dynamik. Nach dem Ausbruch der Aktie eröffnet der heute vorgestellte Optionsschein Multibagger-Potenzial.Strategisch setzt das Unternehmen neue Akzente. Mit dem Aufbau einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
