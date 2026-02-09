DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ZF FINANCE GMBH MTN 20/27 XS2262961076 10.02.2026 HZE/EOT
ZF FINANCE GMBH MTN 21/27 XS2338564870 10.02.2026 HZE/EOT
