DJ Auftragseingänge stützen Sentix-Konjunkturindex für Deutschland

DOW JONES--Die Wachstumsaussichten der deutschen Wirtschaft haben sich nach Ansicht von Investoren deutlich verbessert. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobenen Konjunkturindex steigt im Februar auf minus 6,9 (Januar: minus 16,4) Punkte. Es ist der zweite Anstieg in Folge. Der Index der Lagebeurteilung erhöht sich auf minus 27,5 (minus 36,9) Punkte und der Erwartungsindex auf plus 16,3 (plus 5,5) Punkte. Alle Werte sind die jeweils höchsten seit Juli 2025.

Nach Aussage von Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner waren die Anleger besonders von den guten Auftragseingängen der Industrie beeindruckt. "Deutschland bleibt eine ökonomische Wundertüte", meint er. Vor allem institutionelle Anleger hätten ihre Haltung "erheblich revidiert".

Der Sentix-Index des Euroraums klettert auf plus 4,2 (minus 1,8) Punkte, wobei die Lagebeurteilung auf minus 6,8 (13,0) Punkte anzieht und die Erwartungen auf plus 15,8 (plus 10,0) Punkte steigen. "Die Rezession in der Eurozone dürfte damit beendet und ein Aufschwungsszenario begonnen haben", urteilt Hübner. Während sich die Privatanleger nach wie vor noch etwas zurückhaltender zeigten, legten die befragten institutionellen Anleger ihr "konjunkturelles Bärenkleid" Hübner zufolge ab. "Die Erwartungen der Profis liegen inzwischen gar bei plus 24 Punkten."

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 04:30 ET (09:30 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.