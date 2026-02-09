TKMS geht mit solidem operativen Schwung und begrenztem Abwärtsrisiko in das erste Quartal. Wir erwarten einen Umsatz von etwa 545 Mio. EUR, verglichen mit 569 Mio. EUR im Vorjahr, sowie ein bereinigtes EBIT von rund 24 Mio. EUR im Vergleich zu 31 Mio. EUR. Der scheinbare Rückgang im Jahresvergleich ist zum großen Teil auf die Auswirkungen des Rechnungslegungsstandards IFRS 15 zurückzuführen und nicht auf die zugrunde liegende operativen Durchführung. Der Fortschritt der Projekte bleibt stabil und konsistent mit dem Vorjahr, was bedeutet, dass die Zahlen des letzten Jahres nicht vollständig vergleichbar sind und die wahrgenommene Verlangsamung übertreiben. Blickt man über das erste Quartal hinaus, glauben wir, dass ein Upgrade der Margenprognose zunehmend wahrscheinlich ist. Die derzeitige mittelfristige EBIT-Prognose von über 7 % erscheint angesichts der strukturell engen Kapazitäten der Werften, der Verbesserung der Preismacht und der besseren Ausführung im Vergleich zu den ursprünglichen Annahmen zunehmend zu konservativ. Zusammen mit einem erheblichen Ausschreibungspotenzial im Bereich Fregatten und U-Booten unterstützt dies ein attraktives Risk-Return-Profil und untermauert unser Kursziel von 125,00 EUR. Kaufen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa





