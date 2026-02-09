Die BYD-Aktie ringt derzeit an der 10-€-Marke um eine Richtung. Geht es weiter abwärts oder treten jetzt wieder Käufer auf den Plan, weil sie an die Perspektiven des chinesischen E-Autobauers glauben? Zwischen Hoffen und Bangen Wer die BYD-Aktie im Depot hat oder über einen Kauf nachdenkt, der muss als Erstes einmal feststellen: Seit dem Hoch im Mai 2025 bei über 17 € geht es kontinuierlich bergab mit dem Titel. Derzeit befindet sich das 52-Wochen-Tief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de