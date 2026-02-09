München (ots) -Auszeichnung für wachstumsstarke Unternehmen und Sonderpreise für "Bayerische Unternehmerin des Jahres" sowie besonderes Engagement bei Ausbildung und Nachhaltigkeit. Baker Tilly unterstützt als unabhängiger Juror.Zum nunmehr 25. Mal ehrt das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie auch in diesem Jahr die 50 wachstumsstärksten bayerischen Unternehmen. Um die renommierte Auszeichnung BAYERNS BEST 50 können sich alle inhabergeführten mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Bayern bewerben. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wird die Besten der Besten im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung Ende Juli dieses Jahres auf Schloss Schleißheim mit dem begehrten weißen "Bayerischen Wachstumslöwen" auszeichnen. Zudem werden Sonderpreise für besonderes Engagement in den Bereichen Ausbildung und Nachhaltigkeit (ESG) sowie für die "Bayerische Unternehmerin des Jahres" vergeben. Baker Tilly unterstützt den Wettbewerb wieder als unabhängiger Juror und Umsetzungspartner. Die Teilnahme ist für alle Unternehmen kostenlos. Bewerbungen können bis zum 27. März 2026 über die Webseite bakertilly.de/bb50 eingereicht werden.BAYERNS BEST 50: Bayern sagt Danke für unternehmerisches Engagement"Mit dem Preis BAYERNS BEST 50 würdigen wir das kontinuierliche Engagement der mittelständischen Unternehmen in Bayern. Gleichzeitig fördern wir Unternehmertum und Selbstständigkeit. So zeichnen wir auch in diesem Jahr wieder 50 besonders wachstumsstarke, bayerische Unternehmen aus und würdigen mit zusätzlichen Sonderpreisen ganz besonderes unternehmerisches Engagement", sagt Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.Bewerbungsfrist läuft bis zum 27. März 2026BAYERNS BEST 50 richtet sich an wachstumsstarke, inhabergeführte Mittelständler aus Bayern, die in den vergangenen fünf Jahren die Zahl ihrer Mitarbeitenden sowie den Umsatz überdurchschnittlich und profitabel gesteigert haben. Dazu wird eine Vielzahl von Unternehmen in den kommenden Tagen auf direktem Wege zur Teilnahme eingeladen. Unabhängig davon können sich bayerische Mittelständler auch ohne Einladung initiativ um die begehrte Auszeichnung bewerben. Für die Bewertung der Unternehmen spielt es keine Rolle, ob eine Teilnahme initiativ oder auf Einladung erfolgt ist. Teilnahmeschluss ist der 27. März 2026.Baker Tilly als fachkundiger, neutraler Juror und UmsetzungspartnerBei der Durchführung des Wettbewerbs wird das Bayerische Wirtschaftsministerium wieder von Baker Tilly als unabhängiger Juror und Umsetzungspartner unterstützt: "Als Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mit ausgewiesener Mittelstandsexpertise freuen wir uns, BAYERNS BEST 50 in diesem Jahr erneut als verantwortlicher Juror zu unterstützen. Unsere langjährige Tätigkeit als Berater und Prüfer familiengeführter mittelständischer Unternehmen bildet dabei eine hervorragende Grundlage für die Aufgabe als Juror und Umsetzungspartner", sagt Professor Dr. Thomas Edenhofer, Managing Partner Audit & Advisory von Baker Tilly und verantwortlich für die Durchführung des Wettbewerbs.Hohe Öffentlichkeitswirksamkeit und Netzwerken: Teilnahme lohnt sich!"Alle ausgezeichneten Unternehmen dürfen sich auf eine persönliche Würdigung ihrer unternehmerischen Leistungen im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung auf Schloss Schleißheim durch Wirtschaftsminister Aiwanger, eine hohe öffentliche Sichtbarkeit sowie den Austausch und das Netzwerken mit Gleichgesinnten freuen", ergänzt Andreas Weissinger, Juror und ebenfalls Partner bei Baker Tilly. "Eine Teilnahme am Mittelstandswettbewerb BAYERNS BEST 50 lohnt sich daher in jedem Fall."Pressekontakt:Frank Schröderfrank.schroeder@bakertilly.de+49 211 6901 1200Original-Content von: Baker Tilly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60690/6212960