Hamburg (ots) -Mit einer rundum gelungenen Veranstaltung hat das Hamburger Bio-Snackunternehmen foodloose am vergangenen Freitag seine neuen SpongeBob-Schwammkopf-Produkte für Kinder offiziell vorgestellt. Zahlreiche Content-Creatoren, Medienvertreter und geladene Gäste folgten der Einladung zum Produktlaunch, der Eventerlebnis, Influencer-Marketing, POS-Inszenierung und PR wirkungsvoll miteinander verband. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte Schauspielerin Nina Bott, die das prominente Gesicht der neuen Produktlinie ist.Die Veranstaltung fand in der Elma Speisekneipe in Hamburg statt und war von Beginn an auf Familien und Kinder ausgerichtet. Zunächst diskutierten Nina Bott, Ernährungswissenschaftlerin Marie Jo Michelsen-Kelsey sowie foodloose-Gründerin Katharina Staudacher in einer Panelrunde zum Thema "Gesund snacken mit Spaßfaktor - wie Kinder lernen, gute Entscheidungen zu treffen". Für anwesende Kids gab es derweil Entertainment in der Kinderecke. In einer kreativen DIY-Aktion gestalteten die Gäste danach eigene Strandtaschen im SpongeBob-Look. Das darauffolgende vegane Lunch, umgesetzt in Kooperation mit der Marke Ankerkraut, bot Raum für Austausch in entspannter, ausgelassener Atmosphäre. Spaßige Goodie-Bags mit verschiedenen SpongeBob-Produkten von foodloose rundeten das 360-Grad-Erlebnis ab.Ein weiteres Highlight folgte nach dem Lunch beim Besuch einer nahegelegenen dm-Filiale: Dort erwartete SpongeBob Schwammkopf höchstpersönlich die jüngsten Fans zum Meet & Greet, was für glänzende Kinderaugen sorgte. Zusätzlich sorgte ein Glücksrad mit attraktiven Gewinnen für Begeisterung - ein gelungener Abschluss eines emotional inszenierten Markenerlebnisses direkt am Point of Sale.Im Mittelpunkt des Events standen die neuen SpongeBob-Produkte von foodloose, die kindgerechten Snackspaß mit hochwertigen Bio-Zutaten verbinden. Krosse Bio-Ananaschips, fruchtige Snack-Rosinen und vegane Hafter-Nuss-Burger bringen Genuss und tropisches Aroma ohne Zusätze in die Snackpause. Selbstverständlich sind diese Neuheiten - wie alle Produkte von foodloose - zu 100 % bio, vegan, gluten- und laktosefrei sowie frei von künstlichen Zusätzen. Außerdem sind die SpongeBob-Produkte nur mit Dattel- und Kokosblütenzucker gesüßt - ganz ohne Industriezucker. Erhältlich sind sie ab sofort im foodloose-Webshop sowie in Drogeriemärkten wie dm und Budni.Über foodloosefoodloose wurde 2010 in Hamburg von Katharina Staudacher und Verena Ballhaus-Riegler gegründet. Das Unternehmen steht für Bio-Snacks mit kurzen Zutatenlisten, ohne raffinierten Zucker und mit hohem Anspruch an Geschmack und Qualität. Zum Sortiment zählen unter anderem Nussriegel, Fruchtsnacks und innovative Kinderprodukte. foodloose vertreibt seine Produkte über den Bio-Fachhandel, Reformhäuser, Drogerien sowie über ausgewählte Handelspartner und den eigenen Onlineshop. Die Marke verbindet natürliche Zutaten mit modernem Design und einer klaren Haltung zu Nachhaltigkeit und bewusster Ernährung.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingKaiserswertherstraße 13240474 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.com0176-70646206