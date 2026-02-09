Zum 01.02.2026 hat die uniVersa Jutta Holzmann und Stefan Krause in den Vorstand berufen. Holzmann folgt auf Vertriebsvorstand Werner Gremmelmaier, der seinen Ruhestand angetreten hat. Krause verantwortet als Vorstandsmitglied die Bereiche Informationstechnologie, Mathematik und Revision. Veränderungen im Vorstand der uniVersa: Seit dem 01.02.2026 gehören Jutta Holzmann und Stefan Krause dem Gremium an, das somit von drei auf vier Mitglieder erweitert wurde. Der bisherige Abteilungsdirektor und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact