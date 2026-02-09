München (ots) -Ende des Jahres fiel die letzte Klappe zu ATHOS 2643 von Regisseur David Wnendt, der mit dem Sci-Fi-Thriller nach den Erfolgen SONNE UND BETON sowie ER IST WIEDER DA seine Zusammenarbeit mit Constantin Film fortsetzt. Jetzt gibt es erste Bilder.Für die Adaption nach dem gleichnamigen preisgekrönten Science-Fiction Roman des Jenaer Autors Nils Westerboer fungieren Fabian Gasmia und David Wnendt mit ihrer Firma SEVEN ELEPHANTS als Produzenten. Co-Produzent*innen sind Oliver Berben und Viola Jäger von Constantin Film.ATHOS 2643 ist ein Kinofilm, der Fragen nach Glauben, Technologie und menschlicher Natur miteinander verwebt. David Wnendt inszeniert nach einem eigenen Drehbuch die Darsteller*innen Maximilian Mundt ("How to sell drugs online fast"), Emma Nova (VENA, "Wild Republic") Christian Friedel (THE ZONE OF INTEREST, "Babylon Berlin", "The White Lotus"), Ulrich Matthes (DER UNTERGANG, "Gott" von Ferdinand von Schirach) und Iris Berben (DER VORNAME, "Buddenbrooks") in den Hauptrollen.Inhalt: 2643. Die Erde ist zerstört, die Menschheit überlebt verstreut im Sonnensystem. Ein abgelegenes Kloster auf dem zerklüfteten Neptunmond Athos wird zum Schauplatz eines grausamen Verbrechens - und ausgerechnet die lebenserhaltende KI gerät unter Mordverdacht. Ein Inquisitor und Spezialist für Verhöre künstlicher Intelligenzen (Maximilian Mundt), wird entsandt - an seiner Seite Zack (Emma Nova), seine holographische Partnerin, deren Verhalten strengen Sicherheitsprotokollen unterliegt. In einer Kolonie, in der selbst das Atmen ein täglicher Kampf ist, wird aus der Ermittlung ein Ringen um Vertrauen, Macht und das nackte Überleben. Die Mönche scheinen etwas zu verbergen und die KI des Klosters entpuppt sich als gerissene Taktikerin, die ihr Handeln geschickt verschleiert. Als ein zweiter Mord geschieht, beginnt für den Inquisitor ein Wettlauf gegen die Zeit. Er begreift, dass er ohne Zack nicht nur den Fall verlieren könnte, sondern sein Leben. Um Zacks volles Potenzial zu entfesseln, trifft er eine folgenschwere Entscheidung ..."ATHOS 2643 ist für mich eine Liebesgeschichte - nur dass sie in einer Welt erzählt wird, in der es keinen Platz für Zärtlichkeit gibt. Die Liebe ist ein letztes Glühen der Menschlichkeit in der Dunkelheit des Weltraums." David WnendtDie aufwendigen Dreharbeiten für ATHOS 2643, einer der wenigen Science-Fiction-Filme, der rein aus Deutschland heraus produziert wird, fanden von Oktober bis Dezember 2025 an Originalschauplätzen in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Bayern sowie im Studio Babelsberg statt.ATHOS 2643 ist eine Seven Elephants Produktion von Fabian Gasmia und David Wnendt, in Koproduktion mit Constantin Film (Oliver Berben und Viola Jäger), Studio Zentral (Lasse Scharpen) und Umedia Production (Bastien Sirodot und Cédric Iland). Die Bildgestaltung hat Jakub Bejnarowicz übernommen, das Szenenbild Matthias Müsse. Die Kostüme verantwortet Elke von Sivers, das Maskenbild Georg Korpás. Gefördert wird der Film vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Creative Europe MEDIA, Deutscher Filmförderfonds, FilmFernsehFonds Bayern, Film- und Medienstiftung NRW, FFA Filmförderungsanstalt, Medienboard Berlin-Brandenburg, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Mitteldeutsche Medienförderung, MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und dem Belgischen Tax Shelter.Kinostart: 25. Februar 2027 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Maximilian Mundt, Emma Nova, Christian Friedel, Klaus Tange, Godehard Giese, Ulrich Matthes, Iris Berben, Benjamin Utzerath, Valentin Tszin, Hikaru Inagawa, Marvin Weiß, Martin Reckers, Jens Weisser, Verena Altenberger, u.v.m.Drehbuch: David Wnendt, nach der Romanvorlage von Nils Westerboer, erschienen im Klett-Cotta VerlagCo-Produzent*innen: Oliver Berben, Viola Jäger (Constantin Film), Lasse Scharpen (Studio Zentral), Bastien Sirodot, Cédric Iland (Umedia Production)Produzenten: Fabian Gasmia, David Wnendt (Seven Elephants)Regie: David WnendtErstes Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:Pressekontakt:JUST PUBLICITY GmbHRegine BaschnyTel: 089 - 20 20 82 - 60info@just-publicity.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018915/100938348