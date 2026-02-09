Linz (www.anleihencheck.de) - Auch die Tschechische Nationalbank (CNB) hat ihren Leitzins - wie erwartet - unverändert bei 3,5% belassen, obwohl die Gesamtinflation mit 1,6% das Ziel von 2,0% unterschreitet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die derzeit niedrige Gesamtinflation sei zum Großteil auf eine einmal Maßnahme der Regierung zurückzuführen, denn der inländische Inflationsdruck bestehe nach wie vor. Bevor es zu Zinssenkungen kommen werde, müsste ein anhaltender Rückgang der Kerninflation zu sehen sein. Daten der Eurozone und Tschechien würden aber andeuten, dass dies bald eintreten könnte. Die Folge könnte eine geldpolitische Lockerung um ca. 50 Basispunkte bis Mitte des Jahres sein. Die Währung werde vermutlich in den nächsten Wochen wieder abwerten - nachdem sie nach der Zinsentscheidung leicht habe zulegen können -, denn es habe sich hinsichtlich der Richtung einer falkenhafteren Geldpolitik nichts Grundlegendes geändert. Der Wechselkurs EUR/CZK notiere heute Morgen bei Werten um 24,20. (09.02.2026/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...