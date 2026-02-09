Ab sofort ist der Wuling Mini EV Hongguang auch in der Bundesrepublik verfügbar. Der Elektro-Kleinstwagen ist seit Jahren eines der beliebtesten Elektroautos in China. Importeur ist Cargo Runner, eine Marke der Schmitt Landtechnik GmbH & Co. KG. Zu haben ist der ultrakompakte Elektro-Viersitzer hierzulande anfangs ab 11.900 Euro. Wulings E-Kleinstwagen ist in China seit 2020 auf dem Markt und eine große Erfolgsstory. Im Original ist der Mini EV Hongguang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
