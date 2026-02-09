Olching (ots) -Vom Nischen-Spezialisten zum Alltagsbegleiter: Experten von "zahnzusatzversicherung-experten.de" launchen neues Portal "my-finanzheld.de"Bereits im Jahr 2009 wurde das Portal www.zahnzusatzversicherung-experten.de gegründet und etablierte sich in den folgenden Jahren als einer der führenden Spezialmakler für Zahnzusatzversicherungen.Nun schlägt das Team um Gründer Maximilian Waizmann ein neues Kapitel auf. Mit dem Launch der Plattform www.my-finanzheld.de erweitern die Versicherungsexperten ihr Angebot und bieten ihren über 50.000 Kunden ab sofort eine ganzheitliche Anlaufstelle für komplexe Finanz- und Vorsorgethemen.Der Experte wird zum HeldenWas in der spezialisierten Sparte der Zahnzusatzversicherung begann, entwickelte sich über Jahre zu einem Vertrauensverhältnis mit tausenden Kunden. "Wir haben gelernt, dass Kunden keine abstrakten Versicherungsprodukte wollen, sondern Lösungen, die sie verstehen und denen sie vertrauen können", erklärt Maximilian Waizmann, Gründer von my-finanzheld.de. "Dieses Prinzip der verständlichen Expertenberatung übertragen wir nun auf ein breiteres Spektrum. Wir wollen, dass unsere Kunden zum Helden ihrer eigenen Finanzen werden."Fokus zum Start: Die Absicherung der ExistenzZum offiziellen Start von my-finanzheld.de liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf einem der essenziellsten Themen der privaten Vorsorge: der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). In Zeiten einer sich wandelnden Arbeitswelt ist die Absicherung der eigenen Arbeitskraft wichtiger denn je, aber oft auch komplex in der Auswahl.Das Portal my-finanzheld.de kombiniert hier modernste digitale Vergleichstechnologie mit der tiefen fachlichen Expertise eines Maklerhauses, um Licht in den Tarifdschungel zu bringen.Schrittweiser Ausbau zur Full-Service-PlattformDer Launch im Bereich Berufsunfähigkeit markiert lediglich den Anfang der Reise. Das Portal wird in den kommenden Monaten sukzessive um weitere Sparten und Ratgeber-Inhalte erweitert. Ziel ist es, den Nutzwert für den Kunden stetig zu steigern und von der Altersvorsorge, über Tierversicherungen bis hin zur Sachversicherung alle lebensnahen Finanzthemen unter einem Dach zu vereinen - transparent, unabhängig und digital optimiert.Social-Media & Youtube als digitale Kommunikations-SchnittstelleEin zentraler Pfeiler der neuen Marke ist die crossmediale Präsenz. Über YouTube und Social-Media-Kanäle wie Instagram & Co geben die Finanzhelden den oft abstrakten Versicherungsthemen ein Gesicht. Durch regelmäßige Erklärvideos und Live-Formate schafft my-finanzheld.de eine Transparenz, die über reine Vergleichsrechner hinausgeht.Das Ziel: Komplexe Inhalte so aufzubereiten, dass sie nicht nur verständlich, sondern teilbar werden - und so die Finanzbildung - insbesondere auch für junge Menschen - in Deutschland nachhaltig fördern."Wir wollen das ausgleichen, was die Schule in Sachen finanzieller Bildung leider versäumt" - so my-finanzheld-Gründer Maximilian Waizmann.Über my-finanzheld.de: Hinter my-finanzheld.de steht ein Team aus erfahrenen Versicherungsexperten, die mit dem Portal zahnzusatzversicherung-experten.de bereits Maßstäbe in der spezialisierten Online-Beratung gesetzt haben. Mit der neuen Marke "my-finanzheld" bündeln sie ihre Kompetenz nun in einem übergreifenden Portal, das den Anspruch hat, Finanzwissen verständlich zu vermitteln und passgenaue Absicherungslösungen anzubieten.Pressekontakt:Maximilian Waizmannmw@vm-experten.deVersicherungsmakler Experten GmbHFeursstr. 5682140 Olchingwww.zahnzusatzversicherung-experten.dewww.my-finanzheld.deOriginal-Content von: Versicherungsmakler Experten GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154285/6213041