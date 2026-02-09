Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 09.02.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 24.467 Punkten. Der Index formatierte am Morgen bereits das Tagestief. Es ging von hier aus zunächst moderat aufwärts. Der Nasdaq schwenkte dann in eine Seitwärtsbox, die er mit Aufnahme des offiziellen Handels nach Norden aufgelöst hat. Es ging dynamisch aufwärts. Der Kaufdruck hat auch im späten Handel angehalten. Der Index schaffte es im Zuge des sich wieder über die 25.000 Punkte-Marke zu schieben und einen Wochenschluss über dieser Marke zu formatieren.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Drei Key Takeaways - Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Technische Lage bleibt neutral mit Stabilisierungstendenz Der Nasdaq konnte sich per Wochenschluss wieder über die Marke von 25.000 Punkten schieben. Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart hat sich das Chartbild aufgehellt, bleibt jedoch insgesamt neutral, solange kein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 erfolgt.

Entscheidungszone rund um die SMA200 Die SMA200 stellt in beiden Zeitebenen eine zentrale technische Hürde dar. Ein stabiler Ausbruch darüber wäre ein klares bullisches Signal, während ein Scheitern an dieser Zone das Risiko erneuter Rücksetzer erhöht.

Leichter Vorteil für das bullische Szenario Auf Basis des aktuellen Setups überwiegt das Aufwärtsszenario leicht. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse liegt bei 55 - während das bearishe Szenario mit 45 - bewertet wird. Erwartet wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tagesbewegung innerhalb der definierten Range.

Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse für Montag, den 09.02.2026

Der Nasdaq startete am Freitagmorgen bei 24.467 Punkten in den Handel und markierte bereits früh das Tagestief. Anschließend konnte sich der Index moderat erholen und bewegte sich zunächst in einer Seitwärtsphase. Mit dem Start des offiziellen Handels wurde diese Range dynamisch nach oben aufgelöst. Der Kaufdruck blieb bis in den späten Handel hinein bestehen.

Im weiteren Verlauf gelang es dem Nasdaq, sich wieder über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten zu schieben. Besonders positiv zu werten ist der Wochenschluss oberhalb dieser Schwelle, was das kurzfristige Sentiment stabilisiert.

Rückblick: Kursdaten Nasdaq (06.02.2026)

Tageshoch: 25.140 Punkte

Tagestief: 24.411 Punkte

Tagesschluss: 25.064 Punkte

Tagesrange: 729 Punkte

(Betrachtungszeitraum: 08:00 bis 22:00 Uhr)...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.