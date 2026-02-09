Die Heidelberger Druck-Aktie erlitt seit Jahresanfang herbe Kursverluste. Am Montag verliert sie aktuell -1,3% und steht bei knapp 1,60 €. Damit beträgt der Kursverlust insgesamt -20%. Sind das wieder günstige Einstiegskurse? Rückläufige Aufträge belasten Die Neun-Monats-Zahlen vom 5. Februar sind insgesamt als solide zu bezeichnen, das gilt insbesondere für die Ertragslage. Hier machte sich die Restrukturierung, verbunden mit einem deutlichen Personalabbau, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
