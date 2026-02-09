Bei der Kryptobörse Bithumb ist eine Werbeaktion mächtig schiefgegangen: Statt kleiner Geldprämien erhielten Nutzer:innen Bitcoin im Wert von 37 Milliarden Euro. Eigentlich hatte sich die südkoreanische Kryptobörse Bithumb nur eine Werbeaktion überlegt, bei der Nutzer:innen eine sogenannte "Random Box", also eine Überraschungsbox, kaufen konnten. Rund 700 Menschen erstanden die Box, weitere 240 öffneten sie ebenfalls - und wurden positiv überrascht: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
