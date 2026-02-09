Die InterRisk hat bei ihrem Angebot in der Biometrie einige Anpassungen vorgenommen. Betroffen davon sind die Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen des Versicherers. Beim Wiesbadener Versicherer InterRisk stehen einige Änderungen im Biometrie-Angebot ins Haus, nämlich bei den Risikolebens- und Berufsunfähigkeitstarifen. Die Anpassungen sollen dem Angebot eine höhere Qualität verleihen, das sowohl Kunden als auch Vermittlern zugutekommt.Anpassungen in der RisikolebensversicherungBei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
