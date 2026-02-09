Frankfurt a.M. (ots) -Juckende Augen, eine laufende oder verstopfte Nase, ständiger Niesreiz - für viele Menschen gehören diese Beschwerden längst nicht mehr nur zur klassischen Pollensaison. Allergien treten heute häufiger auf, beginnen früher im Jahr und halten oft länger an. Der neue Allegra Allergieatlas 2026[1], für den 3.560 Betroffene in ganz Deutschland befragt wurden, zeigt, dass insbesondere allergischer Schnupfen (73 %*) und Augenbeschwerden (59 %*) weit verbreitet sind. Entsprechend kommen moderne Antiallergika zum Einsatz, die entweder den ganzen Körper unterstützen (systemische Wirkung) wie Allegra Allergietabletten oder gezielt an Augen oder Nase angewendet werden können - etwa Optilegra Augentropfen oder NasAllegra Nasenspray.Dass immer mehr allergische Beschwerden auftreten, hängt auch mit einer veränderten Belastung durch Allergieauslöser zusammen. Klimaveränderungen und Umweltfaktoren wirken zunehmend als Verstärker des allergischen Geschehens - etwa durch längere Wärmeperioden, höhere Luftbelastung oder die Ausbreitung invasiver Pflanzenarten.[2] Diese Zusammenhänge wurden im Rahmen eines Pressegesprächs von Opella mit dem Allergologen Prof. Dr. Torsten Zuberbier, Charité - Universitätsmedizin Berlin, fachlich eingeordnet.Allergien kommen früher und dauern längerViele Betroffene haben das Gefühl, dass sich ihre Allergie verändert hat - und das bestätigen die aktuellen Daten. 31 % der Befragten berichten von einer leichten, 10 % von einer deutlichen Verschlechterung ihrer Beschwerden in den letzten Jahren. Die Symptome beginnen oft früher im Jahr (24 %), halten länger an (21 %) oder treten häufiger auf (13 %). Bereits 45 % der befragten Frauen berichten über durchgängige Beschwerden (Männer: 32 %). Allergien entwickeln sich damit immer mehr zur chronischen Belastung.Klimawandel verlängert die PollensaisonEin wichtiger Treiber dieser Entwicklung ist der Klimawandel. Mildere Winter und längere Vegetationsperioden sorgen dafür, dass Pollen immer früher und länger in der Luft sind. Prof. Zuberbier erklärt: "Wir erleben zum Beispiel, dass bereits im Dezember Erle- und Haselpollen in der Luft sind. Selbst wenn noch kein Pollenflug sichtbar ist, kann das Allergen schon messbar sein." Besonders für Allergikerinnen und Allergiker, die auf mehrere Substanzen reagieren, gibt es immer weniger wirklich beschwerdefreie Zeit.Umweltfaktoren und neue Pflanzen verschärfen die SituationNeben der längeren Pollensaison verändert sich auch die Qualität der Pollen.[2] Umweltfaktoren wie erhöhte CO2- und Ozonwerte können ihre allergische Wirkung verstärken.[2] Aber nicht nur Heuschnupfen nimmt dadurch zu. Pilzsporen reagieren ebenfalls auf Wärme und Schadstoffe in der Luft, so dass auch Schimmelpilzallergien mehr und häufiger Beschwerden verursachen.[2] Hinzu kommt die Ausbreitung invasiver Pflanzenarten wie Ambrosia, deren Allergene außerdem diagnostisch oft nicht ausreichend erfasst werden. Umso wichtiger ist es, die Behandlung an den tatsächlichen Beschwerden auszurichten - auch ohne eindeutigen Allergietest.Wenn Augen und Nase den Alltag bestimmenBeim allergischen Schnupfen empfinden Betroffene vor allem starken Niesreiz sowie Juckreiz (jeweils 58 %**) und eine verstopfte Nase (56 %**) als belastend. Bei den Augen steht der Juckreiz im Vordergrund (57 %**), gefolgt von Tränenfluss und Rötung (jeweils 42 %**). Doch Allergien beschränken sich nicht nur auf Nase und Augen. Ein Teil der Befragten berichtet auch über Hautreaktionen (30 %*), Beschwerden im Mund-Rachen-Raum (28 %*) oder allergisches Asthma (29 %*). Die Symptome sind vielfältig - und oft langanhaltend.Was Betroffene von einer Allergietherapie erwartenLaut Allergieatlas fühlen sich Betroffene vor allem in ihren Freizeitaktivitäten und beim Schlaf durch Allergiebeschwerden stark beeinträchtigt (34 %**). 80 Prozent behandeln sich deshalb selbst mit Medikamenten. Diese sollen vor allem schnell (69 %) und langanhaltend wirken (63 %) sowie einfach in der Anwendung sein (48 %). Dabei gehen die konkreten Vorlieben auseinander: Während sich ein Teil eine Wirkung gegen alle Allergiebeschwerden wünscht (38 %), bevorzugen andere gezielt lokale Lösungen, etwa für die Augen oder die Nase (30 %)."Macht nicht müde" - ein entscheidender PunktBei der Auswahl eines geeigneten Antiallergikums sollte auch der Aspekt "macht nicht müde" eine Rolle spielen. Dieses Problem kann bei älteren Allergiemedikamenten auftreten, sofern sie oral (als Tabletten oder Tropfen) eingenommen werden und im zentralen Nervensystem wirken. Zuberbier warnt davor, diesen Punkt zu unterschätzen: "Wichtig ist zu wissen, dass zu den Nebenwirkungen älterer Antihistaminika nicht nur Müdigkeit zählt, sondern auch Veränderungen des Reaktionsvermögens, welche zu Gefährdungen im Straßenverkehr führen können."Er empfiehlt daher moderne Wirkstoffe, die die Blut-Hirn-Schranke möglichst nicht passieren.Vorbeugung kann Beschwerden abmildernObwohl Allergien oft gut vorhersehbar sind, nehmen bislang nur ein Drittel der befragten Allergiemittel-Verwender vorbeugend Medikamente wie ein Antihistaminikum ein. Dabei kann genau das helfen, Beschwerden besser in den Griff zu bekommen. Prof. Zuberbier erklärt: "Ein Antihistaminikum funktioniert wie eine Steckdosensicherung. Das heißt: Das Histamin kann nicht an seinen Rezeptor andocken. Natürlich muss diese Steckdosensicherung installiert sein, bevor das Histamin ausgeschüttet wird." Deshalb ist es sinnvoll, gegenzusteuern, bevor die Symptome voll einsetzen.Individuelle Lösungen für Augen, Nase und KörperDie Umfrage zeigt: Die optimale Therapie für alle gibt es nicht. Wird allergischer Schnupfen medikamentös behandelt, greift die Mehrheit der Befragten zu Tabletten (52 %), andere bevorzugen Nasensprays (33 %), Bei Augenbeschwerden setzen viele auf Augentropfen (41 %), aber auch Tabletten werden genutzt (37 %). Entscheidend ist, die Behandlung an die eigenen Beschwerden und Vorlieben anzupassen. Dafür gibt es verschiedene Optionen.Allegra Allergietabletten mit Bilastin eignen sich für Allergiebeschwerden an Augen, Nase oder Haut. Bilastin gehört zu den Antihistaminika der neuesten Generation. Studien zeigen, dass es schnell wirkt - meist innerhalb von 30 bis 60 Minuten[3] - und seine Wirkung bis zu 24 Stunden anhält.Da es die Blut-Hirn-Schranke nur in geringem Maß passiert,[4] macht Bilastin nicht müde.[5] Gleichzeitig zeigt sich selbst bei längerer Einnahme kein Wirkverlust.[6] Deshalb eignet es sich auch bei häufigen oder ganzjährigen Beschwerden.Stehen die Augen im Vordergrund des Allergiegeschehens, können zusätzlich Augentropfen wie Optilegra mit Olopatadin eingesetzt werden. Olopatadin wirkt direkt am Auge und kann typische Symptome wie Juckreiz, Rötung und Tränenfluss meist rasch lindern.[7],[8],[9]Bei ausgeprägten Heuschnupfensymptomen kann eine Wirkstoffkombination sinnvoll sein. NasAllegra Nasenspray mit Azelastin und Fluticason wirkt sowohl antiallergisch wie auch antientzündlich. Es bietet sich für Allergikerinnen und Allergiker an, die unzufrieden mit ihrem bisherigen Allergie-Nasenspray sind und etwas Stärkeres suchen.[10] In klinischen Studien wurde ein schneller Wirkeintritt beobachtet, die maximale Wirksamkeit wird nach einigen Tagen erreicht.[11]Welche Therapie sinnvoll ist, hängt von den individuellen Beschwerden ab. Auch eine Kombination von systemischen und lokalen Behandlungsformen ist möglich. "Sind jedoch mehrere Organsysteme betroffen - auch beim Fokus auf geröteten Augen und Niesreiz - bleibt das systemische Antihistaminikum die Therapie der ersten Wahl", betont Zuberbier.Eine Beratung in der Apotheke hilft, die passende Option zu finden und Symptome besser zu kontrollieren - auch bei längeren Allergiephasen.MAT-DE-2600196-1.0 - 01/2026* kumulierter Wert für sehr/eher häufiges Auftreten ** kumulierter Wert für sehr/eher starke Belastung[1] Allergieatlas 2026, repräsentative Umfrage von Bilendi im Auftrag von Opella, Stichprobe: 3.560 Personen der deutschen Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren, bei denen eine oder mehrere Allergien auftreten, Befragungszeitraum 2.12. bis 18.12.2025. Grundlage der Quotenstichprobe dieser Befragung sind die aktuellen Bevölkerungsstatistiken (Alter, Geschlecht, Bundesländer) der deutschen Bevölkerung. | Unveröffentlichte Daten können abgefragt werden unter mail@petersenpartner.de. 