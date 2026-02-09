Essen (ots) -Die Rexrodt von Fircks Stiftung (RvFS) begrüßt Okka Gundel als neue prominente Unterstützerin. Gundel wird künftig Veranstaltungen begleiten, Gespräche moderieren und die Arbeit der Stiftung öffentlich vertreten, die sich auf die Unterstützung von Familien mit krebskranken Müttern konzentriert. Okka Gundel bringt nicht nur ihre mediale Präsenz, sondern auch persönliche Erfahrung mit. Als selbst betroffene Mutter kennt sie die tiefgreifenden Veränderungen, die eine Krebsdiagnose für die gesamte Familie bedeutet. Am 10. Februar 2020 erhielt sie selbst die Diagnose Brustkrebs."Eine krebskranke Mutter zu sein, hat mich emotional total zerrissen. Als Mutter möchte ich meine Kinder ja beschützen. Durch meine Diagnose aber wurde auch ihr Leben durcheinandergewirbelt. Das tat mir wahnsinnig leid. Deshalb berührt es mich sehr, dass sich die Rexrodt von Fircks Stiftung ganz besonders auch um die verletzten Kinderseelen kümmert.", so Gundel.Mit ihrem Engagement will sie die Sichtbarkeit der Stiftung erhöhen und aufzeigen, dass Krebs nicht nur die erkrankte Mama, sondern die ganze Familie betrifft. "Dass Okka Gundel unsere Stiftung unterstützt, ist für uns eine große Ehre", sagt Dr. Rüdiger Gaase, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. "Ihre Offenheit verleiht unserer Arbeit eine starke Stimme und hilft mit, das gesellschaftliche Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Krebs immer die ganze Familie betrifft."Die Rexrodt von Fircks Stiftung entwickelt und finanziert seit 2006 ganzheitliche Reha- und Kurangebote für krebskranke Mütter und ihre Kinder, in denen sie körperlich und seelisch gestärkt werden. Jährlich finden rund 600 Mütter und ca. 1.300 Kinder in den Programmen neuen Lebensmut und werden nachhaltig begleitet. Weitere Informationen unter www.rvfs.dePressekontakt:Maitreya GipserE-Mail: gipser@rvfs.deMobil: 0173-457 61 24Original-Content von: Rexrodt von Fircks Stiftung für krebskranke Mütter und ihre Kinder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76615/6213240