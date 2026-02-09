© Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhotoDie Europäische Kommission wirft Meta vor, KI-Konkurrenten von WhatsApp auszuschließen. Nun drohen Sofortmaßnahmen mit Signalwirkung für den gesamten Markt.Die Europäische Kommission geht gegen Meta Platforms vor, wie Reuters berichtete. Die Wettbewerbshüter werfen dem Konzern vor, gegen das Wettbewerbsrecht der Europäischen Union zu verstoßen. Meta soll Rivalen im Bereich der künstlichen Intelligenz von WhatsApp ausgeschlossen haben. Auslöser ist eine neue Regel von Meta. Seit dem 15. Januar ist auf WhatsApp nur noch der eigene Assistent Meta AI zugelassen. Andere Anbieter künstlicher Intelligenz haben keinen Zugang mehr zu dem Dienst. Die Meta-Aktie zeigte am Montagvormittag kaum Bewegung …Den vollständigen Artikel lesen
