DJ EZB: Analysten prognostizieren erste Zinserhöhung für 3Q/2028

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Zinserwartungen geldpolitischer Analysten zum weiteren Zinskurs der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich im Vorfeld der jüngsten EZB-Ratssitzung nicht verändert. Wie die EZB mitteilte, erwarteten die Analysten weiterhin keine Zinssenkung mehr. Eine erste Zinserhöhung auf 2,25 Prozent prognostizierten sie wie schon Vorfeld der Dezember-Sitzung für das dritte Quartal 2028.

Die Analysten erwarten, dass sich das Volumen der ausstehenden Hauptrefinanzierungsgeschäfte von 14 Milliarden Euro im ersten Quartal 2026 bis zum zweiten Quartal 2027 auf 30 Milliarden Euro verdoppeln wird. Für die dreimonatigen Langfristtender wird in diesem Zeitraum ein etwas stärkerer Anstieg von 15 auf 40 Milliarden Euro prognostiziert.

Die Inflation im Euroraum wird ihrer Erwartung nach im ersten Quartal 2026 bei 1,7 (bisher: 1,8) liegen und Ende 2026 bei 1,9 (1,9) Prozent. Einen Anstieg auf 2,0 Prozent prognostizieren sie für das zweite Quartal 2027.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird nach Meinung der Analysten im ersten und zweiten Quartal 2026 um 0,3 Prozent steigen und im dritten und vierten Quartal um je 0,4 Prozent.

February 09, 2026 06:51 ET (11:51 GMT)

