TOKIO (dpa-AFX) - Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat nach ihrem historischen Wahlsieg angekündigt, die Dialogkanäle mit China trotz der derzeit angespannten Beziehungen offenhalten zu wollen. "Gerade, weil es zwischen Japan und China Bedenken und Herausforderungen gibt, ist Kommunikation wichtig. Japan ist für verschiedene Formen des Dialogs mit China offen", sagte Takaichi während einer Pressekonferenz.

Gleichwohl ist die 64-Jährige für ihren harten politischen Kurs gegenüber der Volksrepublik China bekannt. Bereits kurz nach ihrem Amtsantritt war sie im vergangenen November mit der Führung in Peking aneinandergeraten, als sie sagte, ein Angriff Chinas auf die demokratische Inselrepublik Taiwan würde eine "existenzbedrohende Situation" für Japan darstellen, was zu einer militärischen Reaktion führen könne.

Enge sicherheitspolitische Bindung an die USA



Als sicherheitspolitische Hardlinerin befürwortet Takaichi engere Beziehungen zur Schutzmacht USA. Am Montag kündigte sie bereits für den kommenden Monat einen Besuch in den Vereinigten Staaten an. Im März werde sie laut eigener Aussage mit US-Präsident Donald Trump zu Gesprächen über globale Herausforderungen zusammenkommen.

Takaichis Liberaldemokratische Partei LDP hatte bei der Wahl zum Unterhaus am Sonntag als erste Partei in der Nachkriegszeit die Zweidrittelmehrheit von 310 Sitzen überschritten. Takaichi ist Ende Oktober als erste Frau an die Spitze der Regierung gewählt worden.