Düsseldorf (ots) -Das Düsseldorfer Familienunternehmen Klüh ist von der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu zum fünften Mal in Folge als Top Company ausgezeichnet worden. Das Arbeitgebersiegel würdigt Unternehmen, die durch besonders hohe Mitarbeiterzufriedenheit überzeugen. Grundlage der Auszeichnung bilden die unabhängigen Bewertungen der Mitarbeitenden auf der Plattform."Das Top Company-Siegel ist ein starkes Signal an Talente, die nach ihrem idealen Arbeitgeber suchen. Es zeigt: Klüh lebt eine Unternehmenskultur, in der Mitarbeitende wertgeschätzt werden und sich entwickeln können", erklärt Nina Zimmermann, CEO von kununu.Ihre Zufriedenheit haben die Mitarbeitenden von Klüh mit einer Empfehlungsrate von 74 % sowie einer Gesamtnote von 4,4 von 5 zum Ausdruck gebracht. Diese Note liegt deutlich über dem landesweiten Durchschnitt als auch über dem Durchschnitt der meisten Marktbegleiter und unterstreicht das anhaltende Engagement des Unternehmens für die Schaffung einer positiven Arbeitsumgebung.Besonders herausragend sind die positiven Bewertungen in den Bereichen Karriere & Gehalt, Unternehmenskultur, Arbeitsumgebung und Vielfalt. Mitarbeiter-Events und die Möglichkeit des flexiblen Arbeitens, die Arbeitsausstattung sowie weitere Corporate Benefits wurden als Mehrwert und Highlight hervorgehoben."Dass unsere Mitarbeitenden uns erneut so positiv bewerten, macht uns sehr stolz. Gerade weil diese Rückmeldungen unabhängig und unbeeinflusst entstehen, ist diese Auszeichnung für uns eine ganz besondere Bestätigung und zugleich Ansporn, unsere Unternehmenskultur kontinuierlich weiterzuentwickeln", erklärt Viktoria Kaiser, Personalleiterin bei Klüh."Wir gratulieren Klüh zur erneuten Auszeichnung mit dem Top Company-Siegel. Zum fünften Jahr in Folge - das ist etwas ganz Besonderes", sagt Nina Zimmermann. "Nur fünf Prozent der Unternehmen qualifizieren sich für dieses besondere Siegel. Dies sendet ein positives Signal, sowohl als Aushängeschild für potenzielle Bewerber:innen als auch als Spiegel der Unternehmenskultur nach innen an die Mitarbeitenden."Seine Attraktivität als Arbeitgeber unterstreicht Klüh seit 2024 auch mit seiner Employer-Branding-Kampagne (https://jobs.klueh.de/klueh-als-arbeitgeber). Diese rückt mit dem Claim "Ich arbeite nicht für jede*n." und dem Hashtag SelbstbewusstSein die wertvolle Arbeit seiner engagierten Mitarbeitenden in den Fokus und macht deutlich, dass gelebte Vielfalt, Individualität und Teamgeist wesentliche Bestandteile für den Erfolg von Klüh sind. Zudem hebt das neue Employer Branding den Rückhalt hervor, den Klüh seinen Mitarbeitenden bietet.Weitere Informationen zur Bewertung von Klüh sowie die Details zur Methodik und den Kriterien für das kununu Top Company-Siegel können auf der Website von kununu eingesehen werden.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | T 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/6213276