EQS-News: Hapag-Lloyd AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2025
Hapag-Lloyd hat im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen einen Konzernumsatz von 21,1 Milliarden US-Dollar erzielt (18,6 Milliarden Euro). Das Konzern-EBITDA beträgt 3,6 Milliarden US-Dollar (3,2 Milliarden Euro) und das Konzern-EBIT 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Milliarden Euro). Damit liegt das Ergebnis am oberen Ende der Prognose und wie erwartet unter Vorjahresniveau.
Das robuste Wachstum des Welthandels und das neue Gemini-Netzwerk führten zu einem Anstieg der Transportmenge um 8 % auf 13,5 Millionen TEU. Gleichzeitig sank die durchschnittliche Frachtrate um 8 % auf 1.376 USD/TEU. Höhere Kosten durch die fortbestehenden Schiffsumleitungen um das Kap der Guten Hoffnung und die Anlaufkosten des Gemini-Netzwerks belasteten das Jahresergebnis. Andererseits setzten die mit Gemini verbundenen Kosteneinsparungen im zweiten Halbjahr 2025 ein und sollen in 2026 vollständig realisiert werden. Positiv wirkten sich einmalige und nicht liquiditätswirksame Effekte im vierten Quartal aus.
Der Geschäftsbericht und die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie der Ausblick auf das laufende Jahr werden am 26. März 2026 veröffentlicht.
Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT sind hier zu finden:https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html
