Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2025



Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2025 Transportmenge um 8 % auf 13,5 Millionen TEU gestiegen

Durchschnittliche Frachtrate 8 % unter Vorjahresniveau

Ergebnisentwicklung erwartungsgemäß unter Vorjahr

Gemini Synergien entfalten sich zunehmend Hapag-Lloyd hat im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen einen Konzernumsatz von 21,1 Milliarden US-Dollar erzielt (18,6 Milliarden Euro). Das Konzern-EBITDA beträgt 3,6 Milliarden US-Dollar (3,2 Milliarden Euro) und das Konzern-EBIT 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Milliarden Euro). Damit liegt das Ergebnis am oberen Ende der Prognose und wie erwartet unter Vorjahresniveau. Das robuste Wachstum des Welthandels und das neue Gemini-Netzwerk führten zu einem Anstieg der Transportmenge um 8 % auf 13,5 Millionen TEU. Gleichzeitig sank die durchschnittliche Frachtrate um 8 % auf 1.376 USD/TEU. Höhere Kosten durch die fortbestehenden Schiffsumleitungen um das Kap der Guten Hoffnung und die Anlaufkosten des Gemini-Netzwerks belasteten das Jahresergebnis. Andererseits setzten die mit Gemini verbundenen Kosteneinsparungen im zweiten Halbjahr 2025 ein und sollen in 2026 vollständig realisiert werden. Positiv wirkten sich einmalige und nicht liquiditätswirksame Effekte im vierten Quartal aus. Der Geschäftsbericht und die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie der Ausblick auf das laufende Jahr werden am 26. März 2026 veröffentlicht. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT sind hier zu finden: https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html

VORLÄUFIGE ZAHLEN (USD)* Q4 2025 Q4 2024 2025 2024 2025 versus

2024 Transportmenge (Mio. TEU) 3,3 3,1 13,5 12,5 1,0 Frachtrate (USD/TEU) 1.310 1.564 1.376 1.492 -116 Umsatz (Mrd. USD) 5,0 5,4 21,1 20,7 0,4 EBITDA (Mrd. USD) 0,8 1,4 3,6 5,0 -1,4 EBIT (Mrd. USD) 0,2 0,8 1,1 2,8 -1,7

VORLÄUFIGE ZAHLEN (EUR)* Q4 2025 Q4 2024 2025 2024 2025 versus

2024 Umsatz (Mrd. EUR) 4,3 5,1 18,6 19,1 -0,5 EBITDA (Mrd. EUR) 0,7 1,3 3,2 4,6 -1,5 EBIT (Mrd. EUR) 0,1 0,8 1,0 2,6 -1,6 Durchschnittskurs USD/EUR n.a. n.a. 1,13 1,08 0,05 Stichtagskurs zum

Periodenende USD/EUR n.a. n.a. 1,18 1,04 0,14

* In den Tabellen können aus rechentechnischen Gründen in Einzelfällen Rundungsdifferenzen auftreten. Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 305 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,5 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,8 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 130 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 21 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. Rund 3.000 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen.

