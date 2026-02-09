NotebookLM hilft dabei, Notizen smart zu organisieren und aufzubereiten. In Zukunft könnte das KI-Tool noch nützlicher werden. Google arbeitet nämlich offenbar daran, Personal Intelligence zu integrieren. Mit Personal Intelligence hat Google Anfang 2026 eine neue Funktion eingeführt, die es dem KI-Assistenten Gemini ermöglicht, auf persönliche Daten aus Diensten wie Gmail, Youtube und Google Fotos zuzugreifen. Ziel ist es, den Nutzer:innen bessere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n