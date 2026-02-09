Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!Freitag, 13. Februar 2026, 17.10 Uhrhallo deutschlandAbenteuer AuswandernNeuanfang auf ZypernFilm von Susanne Schäfer und Maja DielhennSonne, Strand und Palmen, dazu antike Mythen, historische Stätten und malerische Dörfer - Zypern hat viel zu bieten und lockt mit einem einzigartigen Mix aus Orient und Okzident.Aber nicht nur ihre Schönheit verleiht der Insel im östlichen Mittelmeer ihre Anziehungskraft, sie gilt zudem als Steuerparadies, was sie für unternehmungslustige Auswanderer besonders attraktiv macht.Diese Mischung hat auch die Leichsenrings aus Norddeutschland überzeugt. Nach einer Weltreise sind Katrin und Stefan mit ihren drei Kindern hier hängengeblieben. "Nach Hamburg zurückzugehen, wo der Winter lang, kalt und unangenehm sein kann, das fühlte sich irgendwie nicht richtig an", erzählt Stefan und gesteht: "Es gehört auch dazu, dass das Steuersystem hier in Zypern gegenüber dem deutschen vorteilhaft ist." Inzwischen leben der ehemalige Topmanager und die Physiotherapeutin vor allem von Katrins Arbeit als Fitnesscoach und den Onlinekursen, die das Paar gemeinsam produziert und vermarktet.Auch Dominik Hentschel aus Bayern lebt von Videos und Social Media. Er arbeitet als Cutter und hält nebenbei mit einem Comedy-Kanal auf Instagram seine wachsende Fangemeinde bei Laune. Er liebt Zypern, weil hier die Sonne fast immer scheint und die Menschen, so sagt er, besonders aufgeschlossen und tolerant seien. In Deutschland litt Dominik unter Winterdepressionen und Alltagsrassismus, wurde wegen seiner Hautfarbe und den auffälligen Tattoos im Gesicht oft als Krimineller abgestempelt. Deshalb trägt er heute immer einen weißen und einen schwarzen Schuh: "Viele lachen darüber, aber was ich damit ausdrücken will: Es sind die gleichen Schuhe, sie haben nur eine andere Farbe - genau wie wir Menschen auch."Matthias Hanebut entdeckte auf Zypern seine Liebe zum Tauchsport - und zum entspannten Lebensstil der Zyprioten. In Deutschland arbeitete er als Solarmonteur, auf Zypern ließ er sich zum Tauchlehrer ausbilden. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Evelyne erfüllte er sich vor kurzem seinen großen Traum von der eigenen Tauchschule. Eine Herausforderung, erzählt Matthias, denn die Konkurrenz ist groß und es sei nicht leicht, sich von der Masse abzuheben. "Wir machen nur ganz kleine Gruppen", so Matthias. Noch muss er als Handwerker dazuverdienen, dennoch stimmt für ihn die Work-Life-Balance in seiner neuen Heimat, wo die Menschen, findet er, sich nach einer anderen Philosophie richten als zu Hause: "Man ist auf die Welt gekommen, um zu leben und nicht, um zu arbeiten. Und das ist eben der größte Unterschied zu Deutschland".Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6213295