Bonn (www.anleihencheck.de) - Diese Woche bringt eine konzentrierte Reihe von US-Daten, die das Bild über die Stärke der Verbraucher und die Inflation weiter schärfen dürften, so die Analysten von Postbank Research.Am Dienstag werde erwartet, dass die Einzelhandelsumsätze um +0,4% gegenüber dem Vormonat stiegen, etwas weniger als die vorherigen +0,6%, während die Unternehmenslagerbestände voraussichtlich um +0,2% zulegten (zuvor +0,3%). Der Fokus liege am Mittwoch auf den Non-Farm Payrolls: Der Konsens erwarte einen Zuwachs von 80.000 Stellen, nach einem Plus von 50.000 im Dezember, was auf eine stetige, aber unspektakuläre Beschäftigungsdynamik hinweise. Am Donnerstag folgten Immobiliendaten. Die Verkäufe bestehender Häuser würden auf 4,25 Millionen geschätzt, nach 4,35 Millionen zuvor. Die Woche ende am Freitag mit der Veröffentlichung der CPI-Daten: Die Gesamtinflation dürfte von 2,7% auf 2,5% zurückgehen, während die Kerninflation voraussichtlich stabil bei 2,6% bleibe. Insgesamt sollten die Daten auf eine weiter nachlassende Inflation bei gleichzeitig stabilem Wachstum hindeuten und damit die Einschätzung bestätigen, dass die Geldpolitik vorerst unverändert bleiben könne - ohne Anzeichen für kurzfristige Richtungsänderungen. ...

