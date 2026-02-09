Heppenheim (ots) -Nach dem kürzlich erfolgten Abbruch des letzten von vier Kühltürmen auf dem Gelände des Kernkraftwerks Biblis wurden durch RWE Nuclear die Nistplätze für 800 Mehlschwalben in 80 Meter Höhe endgültig zerstört. Aufgrund nicht funktionierender Ausgleichsmaßnahmen droht die Vernichtung der bedeutendsten Mehlschwalben-Kolonie in Hessen.Die Vögel werden aus Afrika nach einem tausende Kilometer langen Flug an ihrer ehemaligen Brut -und Lebensstätte ankommen und nichts vorfinden. Die von RWE bereitgestellten Ausgleichsmaßnahmen (8 Schwalbentürme mit 430 Nestern außerhalb der Bebauung) wurden seit 2023 gemäß der jährlichen Monitoring-Berichte nicht von den Schwalben angenommen. Dass diese Maßnahme von vornherein nur eine geringe Erfolgsaussicht hatte, war auch den Behörden in Heppenheim bekannt, wie aus einem uns vorliegenden umfangreichen Schriftwechsel zwischen den Behörden des Kreistags, der RWE und dem Umweltministerium Hessen hervorgeht.Mit Schreiben vom 3. Februar hat das Naturschutzbündnis aus MUNA, BUND Kreis Bergstraße und Wildtierschutz Deutschland den Kreis Bergstraße mit Frist zum 13. Februar aufgefordert, dem zuvor eingelegten Widerspruch zur Abbruchgenehmigung abzuhelfen. "Der Widerspruch gegen die Abbruchgenehmigung ist mit dem Abbruch des letzten Kühlturms nicht erledigt", so der von den Naturschützern beauftragte Anwalt. Es ist nicht ausreichend, dass vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (hier: 8 Schwalbentürme) existieren, sondern sie müssen auch funktionieren, damit kein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz vorliegt. Dafür zu sorgen, ist Aufgabe der zuständigen Kreistagsbehörde in Heppenheim.Dazu sind die Änderungen der Nebenbestimmungen zur Abbruchgenehmigung und die Festlegung wirksamer CEF-Maßnahmen zwingend erforderlich. "Ziel muss es sein, bis zur Ankunft der Mehlschwalben ab Mitte März ausreichende Brutmöglichkeiten an den höchsten Gebäuden der Anlage in Biblis zu schaffen. Das Bündnis hat dazu einen konkreten Maßnahmenplan vorgelegt, bietet an beratend zu unterstützen und warnt davor einen jetzt noch abwendbaren Umweltschaden durch entschiedenes Handeln nicht abzuwehren," erläutert Florinde Stürmer von Wildtierschutz Deutschland.Das Angebot, gemeinsam mit den Naturschutzorganisationen noch vor der Ankunft der Rückkehrer aus den Überwinterungsgebieten an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten, wurde von RWE mehrfach abgelehnt.Stattdessen hat das Unternehmen, spätestens nachdem am 13. Januar der Widerspruch gegen die Abbruchgenehmigung einging, vollendete Tatsachen in Angriff genommen. Wir konnten vor Ort am AKW beobachten, wie seitdem Tag und Nacht daran gearbeitet wurde, den verbliebenen 80 Meter hohen Kühlturm mit etwa 130 von ehemals 430 Schwalbennestern zu destabilisieren. Als zwei Tage später die Bauaufsicht unseren Widerspruch bewilligte und RWE entsprechend informierte, hieß es, der Kühlturm sei nun derart instabil, dass aus Gründen der Gefahrenabwehr am nächsten Tag ein kontrollierter Einsturz vorgenommen werden müsse - dem Vernehmen nach 10 Tage vor dem ursprünglich geplanten Abriss.Über Wildtierschutz Deutschland e.V. (WTSD):Wildtierschutz Deutschland in eine gemeinnützige Tier- und Naturschutzorganisation. Sie wurde 2011 gegründet und setzt sich seitdem für Wildtiere, ihre Lebensräume und für eine Änderung der nicht zeitgemäßen Jagdgesetzgebung ein.Mitglied der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V. (DJGT) und Mitbegründer des Aktionsbündnis Fuchs (ABF)Presse/Öffentlichkeitsarbeit:Carmen Stürmer und Florinde StürmerM. 0157 39 39 54 92 und 0157 54 44 51 67Wildtierschutz Deutschland e.V.fs@wildtierschutz-deutschland.de | cs@wildtierschutz-deutschland.dewww.wildtierschutz-deutschland.dewww.facebook.com/wildtierschutzInstagram: wildtierschutzdeutschlandOriginal-Content von: Wildtierschutz Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133267/6213314