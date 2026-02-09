© Foto: Matthias Balk - dpaSeit Oktober haben die Papiere von Rüstungskonzern Renk rund 40 Prozent verloren. Die neuen Auftragszahlen machen Hoffnung auf eine Trendwende, glauben die Analysten von BofA Research.Nach Einschätzung der Analysten von Bank of America dürfte das vierte Quartal 2025 operativ solide ausfallen und zugleich den Grundstein für eine Neubewertung der Aktie legen. Im Fokus stehen dabei weniger die absoluten Zahlen als vielmehr die Profitabilität im Segment Vehicle Mobility Solutions sowie der Ausblick auf das Jahr 2026. Für das Schlussquartal rechnen die Analysten mit einem Auftragseingang von rund 325 Millionen Euro, Umsätzen von etwa 450 Millionen Euro und einem bereinigten EBIT von rund 90 …Den vollständigen Artikel lesen
