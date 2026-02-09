Der US-amerikanische Pharma-Riese investiert weiter in den Ausbau der Entwicklungspipeline. Mit der milliardenschweren Übernahme von Orna Therapeutics, einem nicht börsennotierten Biotech-Unternehmen, verstärkt sich Eli Lilly im aufstrebenden Bereich der CAR-T-Zelltherapien für Autoimmunerkrankungen.Eli Lilly legt für Orna Therapeutics bis zu 2,4 Milliarden Dollar auf den Tisch. Nicht wenig, wenn man bedenkt, dass der Zukauf mit dem Flaggschiffprojekt ORN-252 erst vor dem Eintritt in die klinische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär