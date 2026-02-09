EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Talanx Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Talanx Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://www.talanx.com/de/investor_relations/ergebnisse_-_berichte/ergebnisse
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://www.talanx.com/en/investor_relations/reporting/reporting
