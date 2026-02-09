Steigende Gewinne, Rückenwind aus KI und ein charttechnischer Stimmungswechsel greifen ineinander - mit Hebel eröffnet sich ein Potenzial von bis zu 2.694 %. Jahrelang galt dieser Titel als Inbegriff der Langeweile. Stabil, berechenbar, aber ohne Fantasie. Doch genau dieses Bild beginnt jetzt zu bröckeln. Der Investitionsdruck lässt nach, die Ertragskraft steigt - und neue digitale Erlösquellen verleihen dem Geschäftsmodell eine Dynamik, die viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
