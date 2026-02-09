Der Goldpreis kann sich nach dem jüngsten Preisrutsch weiter stabilisieren. Zum Wochenauftakt zieht das gelbe Edelmetall um fast +1% an und schiebt sich zurück über die Marke von 5.000 US$ je Feinunze. Ist die Korrektur damit beendet und wie sollten sich Anleger nun verhalten? China setzt weiter auf Gold Es waren zuletzt turbulente Wochen im Edelmetallsektor. Nach einer eindrucksvollen Rallye im Januar sind die Preise von Gold, Silber und auch Platin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
