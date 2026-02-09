As from February 10, 2026, Karolinska Development AB will change issuer name and symbol.
Old issuer name: Karolinska Development AB
New issuer name: KDventures AB
Old symbol: KDEV
New symbol: KDV
ISIN code: SE0002190926
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, 46 8 405 7280
