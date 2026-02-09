Die Aktie des Facebook-Konzerns Meta hat zuletzt leicht nachgegeben, nachdem aus Brüssel neue regulatorische Risiken signalisiert wurden. Die Europäische Kommission erwägt einstweilige Zwangsmaßnahmen gegen WhatsApp im Zusammenhang mit der Integration Künstlicher Intelligenz in den Messenger-Dienst.Regulatorischer Konflikt um KI bei WhatsApp Konkret richtet sich der Blick der EU-Wettbewerbshüter auf neue KI-Funktionen, die Meta schrittweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de