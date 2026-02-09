EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Borussia Dortmund steigerte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 (01. Juli 2025 - 31. Dezember 2025) das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) um EUR 14,4 Mio. auf EUR 23,2 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 8,8 Mio.). Dies ist im Wesentlichen auf einen Anstieg des Ergebnisses aus Transfergeschäften im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um EUR 32,7 Mio. auf EUR 54,9 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 22,2 Mio.) zurückzuführen. Die Konzernumsatzerlöse konnten um EUR 1,9 Mio. auf EUR 246,4 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 244,5 Mio.) leicht gesteigert werden.
Borussia Dortmund erwirtschaftete im abgelaufenen Halbjahr eine Bruttokonzerngesamtleistung (Konzernumsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 316,5 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 281,9 Mio.) - eine Steigerung um EUR 34,6 Mio.
Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich der Restbuchwerte und sonstigen Ausbuchungen sowie entstandener Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf EUR 54,9 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR 22,2 Mio.) und konnte somit um EUR 32,7 Mio. gesteigert werden.
Die Personalaufwendungen im Konzern erhöhten sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres von EUR 118,1 Mio. um EUR 11,2 Mio. auf EUR 129,3 Mio. Die Abschreibungen im Konzern stiegen von EUR 49,6 Mio. um EUR 8,1 Mio. auf EUR 57,7 Mio. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Konzerns haben sich im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr von EUR 80,5 Mio. um EUR 1,7 Mio. auf EUR 78,8 Mio. reduziert.
Das Konzernfinanzergebnis verringerte sich von EUR -0,3 Mio. um EUR 0,4 Mio. auf EUR -0,7 Mio.
Die Steuern aus Einkommen und Ertrag beliefen sich auf EUR -4,6 Mio. (Vorjahreshalbjahr EUR -1,1 Mio.).
Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen des Konzernhalbjahresabschlusses von Borussia Dortmund.
Der vollständige Halbjahresfinanzbericht H1 2025/2026 steht ab dem 13. Februar 2026 unter www.aktie.bvb.de, Rubrik Publikationen zum Download bereit.
Dortmund, den 09. Februar 2026
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 231 - 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 - 9020-852746
|E-Mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2273456
|Ende der Mitteilung
