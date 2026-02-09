Der Abgesang auf den Bitcoin gehört an der Börse fast schon zum guten Ton, sobald die Kurse bröckeln. Doch dieses Mal ist der Chor der Skeptiker auf tönernen Füßen gebaut - zumindest wenn es nach den Analysten von Bernstein geht. Während der Markt über die jüngste Schwäche rätselt, sieht das renommierte Analysehaus lediglich den "schwächsten Bärenmarkt der Geschichte". Trotz der aktuellen Korrektur halten die Experten an ihrem Kursziel fest: 150.000 Dollar bis Ende 2026.Der Grund für den Optimismus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär