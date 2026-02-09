Microsoft hat bekannt gegeben, dass es unter Windows 11 künftig keine neuen Treiber für ältere Drucker geben wird. Bedeutet das, dass die Geräte künftig nicht mehr funktionieren? Warum diese Sorgen weitestgehend unbegründet sind. Einige halten sie für eines der größten Relikte der Bürogeschichte: Drucker. Auch wenn sich viele über besonders widerspenstige Vertreter der Geräte aufregen, benötigt man doch gelegentlich einen Drucker, um etwas auszudrucken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
