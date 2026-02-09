Bonn (www.anleihencheck.de) - China wird in dieser Woche die Inflations- und Kreditwachstumsdaten für Januar veröffentlichen, so Postbank Research.Die Verbraucherpreisinflation (CPI) habe im Dezember bei 0,8% gelegen, leicht über dem Wert des Vormonats von 0,7%. Der geringe Anstieg sei hauptsächlich auf höhere Nahrungsmittelpreise zurückzuführen gewesen, insbesondere bei frischem Gemüse und Obst. Die Nicht-Nahrungsmittelinflation sei niedrig geblieben. Insgesamt sehe sich China weiterhin mit deflationären Tendenzen konfrontiert, da die CPI-Inflation seit nahezu drei Jahren unter 1% liege. Die Erzeugerpreisinflation (PPI) sei im Dezember mit -1,9% YoY negativ geblieben. Auf der geldpolitischen Seite sei das ausstehende CNY-Kreditvolumen im Dezember nur um 6,4% YoY gestiegen - der langsamste Zuwachs seit Beginn der Aufzeichnungen. Sowohl das schwache Kreditwachstum als auch die niedrige Inflation würden auf eine anhaltend schwache Binnennachfrage in China hindeuten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
