Bonn (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche lag der Fokus auf der Bank of England, die sich nach einer knapp ausgeglichenen Entscheidung dafür entschied, den Leitzins bei 3,75% zu belassen, so Postbank Research.Die knappe 5-zu-4-Abstimmung habe jedoch einen dovishen unterstrichen Ton, da mehrere Mitglieder eine sofortige Zinssenkung bevorzugt hätten und der geldpolitische Ausschuss betont habe, dass die Inflation aufgrund von Energieeffekten bis April nahe 2% fallen könnte. Gleichzeitig habe sie ihre Wachstumsprognosen gesenkt und ihre Arbeitslosenprognose erhöht, was auf einen schwächeren Arbeitsmarkt und nachlassende Lohnabschlüsse hindeute. Zwar sei der VPI im Dezember auf 3,4% gestiegen, doch die BoE gehe weiterhin davon aus, dass dieser Anstieg vorübergehend sei. Auf der Datenseite stünden am Donnerstag die BIP-Zahlen für Q4 an, nachdem die vorherigen Werte im Dezember 1,3% YoY und 0,3% MoM für November gezeigt hätten. Diese Zahlen würden zeigen, ob die Verbesserung im Dienstleistungs- und Industriesektor im späten Jahr 2025 bis zum Jahresende angehalten habe. Ebenfalls am Donnerstag würden die Industrieproduktionszahlen veröffentlicht, die zuvor ein Wachstum von 2,3% YoY gezeigt hätten -gestützt durch die Normalisierung der Automobilproduktion. Am Freitag folge die Handelsbilanz, nachdem das vorherige Defizit bei 23,71 Mrd. GBP gelegen habe, sie werde Aufschluss darüber geben, ob die externen Rahmenbedingungen trotz positiver globaler Signale weiterhin belastend wirken würden. ...

