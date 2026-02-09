Ford kündigt die Einführung von bidirektionalem DC-Laden für Privatkunden in Deutschland an - in Zusammenarbeit mit Octopus Energy. Zum Start ab Sommer 2026 sollen Besitzer neuer Ford'¯Capri oder Explorer mit der regelmäßigen Rückspeisung von Strom ins Netz von finanziellen Vorteilen profitieren können. Fords Angebot besteht aus der Kombination eines V2G-Tarifs von Octopus Energy und der technischen Freischaltung der Ford-Fahrzeuge und der bidirektionalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
